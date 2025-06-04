В Кремле прокомментировали расследование атаки БПЛА по аэродромам РФ

Песков: будет делаться все необходимое для расследования атаки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга посоветовал журналистам обратиться по поводу расследования атак БПЛА на аэродромы к силовикам.

«Это вопрос для спецслужб. Все что нужно для раскрытия преступления, будет делаться», — отметил Песков.

До этого в официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле высказались о сроках новых переговоров РФ и Украины.

Также газета Politico писала, что удары Киева по аэродромам не скажутся на преимуществе России в СВО.

Авторы публикации пишут, что атаки на российские аэродромы не отразятся на ходе СВО, так как российские военные имеют инициативу на поле боя. К тому же Россия наращивает производство баллистических ракет и ударных беспилотников, а у Украины есть только восемь комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, и шесть из них могут работать одновременно.

Ранее Песков ответил на вопрос о реакции Путина на атаки Украины.