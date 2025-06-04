В Кремле подтвердили информацию о взрыве у Крымского моста

Киев продолжает попытки атаковать российские объекты гражданской инфраструктуры. Об этом во время регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать заявление украинских спецслужб о том, что они якобы провели успешную атаку на Крымский мост. Представитель Кремля подтвердил, что взрыв действительно был. Однако никаких повреждений на переправе не зафиксировали. В настоящее время движение по мосту осуществляется в штатном режиме.

«Киев продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает меры предосторожности, исходя из известной сущности киевского режима», — добавил Песков.

3 июня Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале заявила, что провела «уникальную операцию» и заминировала опоры Крымского моста. По данным ведомства, одно из взрывных устройств было активировано. Проведение операции контролировал лично председатель СБУ Василий Малюк.

В Telegram-канале «Крымский мост: оперативная обстановка» сообщалось, что утром на переправе приостанавливали движение транспорта. Позже в министерстве транспорта РФ заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.

Ранее в РФ подсчитали, сколько человек проехали по Крымскому мосту за семь лет.