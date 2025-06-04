На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле подтвердили информацию о взрыве у Крымского моста

Песков подтвердил, что у Крымского моста произошел взрыв
close
Alexey Pavlishak/Reuters

Киев продолжает попытки атаковать российские объекты гражданской инфраструктуры. Об этом во время регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать заявление украинских спецслужб о том, что они якобы провели успешную атаку на Крымский мост. Представитель Кремля подтвердил, что взрыв действительно был. Однако никаких повреждений на переправе не зафиксировали. В настоящее время движение по мосту осуществляется в штатном режиме.

«Киев продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает меры предосторожности, исходя из известной сущности киевского режима», — добавил Песков.

3 июня Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале заявила, что провела «уникальную операцию» и заминировала опоры Крымского моста. По данным ведомства, одно из взрывных устройств было активировано. Проведение операции контролировал лично председатель СБУ Василий Малюк.

В Telegram-канале «Крымский мост: оперативная обстановка» сообщалось, что утром на переправе приостанавливали движение транспорта. Позже в министерстве транспорта РФ заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.

Ранее в РФ подсчитали, сколько человек проехали по Крымскому мосту за семь лет.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами