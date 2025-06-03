Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на объекте.

Сообщение о приостановке движения появилось в 06:07 мск.

При этом находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

26 мая сообщалось, что очередь из машин на переправе рассосалась спустя 14 часов. Затруднения в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани начались утром 25 мая. В 10:00 в очереди стояли 64 транспортных средства, в последующие часы их количество росло. В итоге полностью проблема исчезла только к полуночи.

16 мая Росавтодор рассказал, что почти 30 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту за семь лет. Также в ведомстве напомнили, что работы по строительству моста длились 27 месяцев, в один из периодов на объекте работали свыше 15 тыс. инженеров и рабочих.

Ранее Помпео заявил, что признание Крыма будет ошибкой Трампа «эпических масштабов».