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Путин отметил важность темы героизма российских воинов в культуре

Путин: тема героизма военнослужащих является константой отечественной культуры
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства 4 июня направил приветственную телеграмму организаторам и участникам XI Книжного фестиваля «Красная площадь». В послании он отметил, что за последние несколько лет это мероприятие стало важнейшим литературным событием в РФ, и его начала с нетерпением ждут десятки тысяч человек.

По словам российского лидера, фестиваль «Красная площадь» по праву славится своей насыщенной программой. Более того, он позволяет жителям и гостям страны «погрузиться в атмосферу русского слова» и познакомиться с новыми литературными произведениями. Также у участников мероприятия есть возможность поделиться друг с другом тем или иным опытом, услышать классические и современные произведения в исполнении различных театральных коллективов и артистов.

В телеграмме Путин обратил внимание, что в текущем году главными темами фестиваля в Москве стали 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

«Тема героизма наших воинов — одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием», — подчеркнул президент.

Он добавил, что такие произведения позволяют сберечь память не только об участниках Великой Отечественной войны, но и российских военнослужащих, которые прямо сейчас сражаются за будущее страны.

В конце глава государства пожелал организаторам и гостям фестиваля «Красная площадь» ярких и позитивных впечатлений, а также плодотворной работы.

Ранее Путин поручил разработать рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества.

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