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Медведчук объяснил, почему из Зеленского не вышло полководца

Медведчук: Зеленский признал, что великого полководца из него не вышло
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Stephanie Lecocq/Reuters

Второй раунд переговоров в Турции продемонстрировал, что президент Украины Владимир Зеленский проигрывает как на фронте, так и в дипломатии. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, его слова приводятся в статье на сайте движения «Другая Украина».

«Его режим начал признавать территориальные потери. Зеленский признал, что великого полководца из него не вышло», — говорится в публикации.

Политик добавил, что дипломата из Зеленского тоже не вышло, так как «отступающая армия не может никому ничего диктовать». По мнению Медведчука, украинский лидер в данный момент «сидит и ждет чуда».

«Ситуация идет по плану России, так как у нее есть стратегическая цель, а у него нет, ведь он только политическая марионетка, актер», — отметил политик.

До этого Медведчук заявил, что Зеленский, назвав российскую делегацию в Стамбуле «бутафорской», стремился вызвать скандал и сорвать переговоры, но ему это не удалось.

Ранее в Киеве рассказали о целях Украины после переговоров в Стамбуле.

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