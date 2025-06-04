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Депутата, назвавшего ХМАО исторической родиной узбеков, уволили

Депутата, назвавшего ХМАО исторической родиной узбеков, сняли с должности
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутата Таги-заде Халида Боюкага оглы сняли с должности зампредседателя комитета по социальному развитию Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом говорится в официальном релизе парламента.

Внеочередное заседание, на котором была заслушана информация о принятых решениях в отношении Таги-заде, прошло 3 июня.

Председатель парламента ХМАО Борис Хохряков указал, что причина собрания заключается в высказываниях депутата, который заявлял, что мигранты (в частности узбеки) едут в Ханты-Мансийский автономный округ «на свою историческую родину». Парламентарий пояснил свои слова тем, что разгромленный русской армией правитель Сибирского ханства Кучум был узбеком.

«Таги-заде не только скомпрометировал себя, но и вызвал шквал общественной критики, в том числе в адрес Думы автономного округа», — сказал спикер.

Он добавил, что парламентарий нарушил правила депутатской этики, нанеся репутационный вред органу государственной власти.

3 июня сообщалось, что Халида Таги-Заде заподозрили в спешном выезде из региона.

30 мая Халид Таги-Заде заявил, что Югра и часть Тюменской области когда-то были Сибирским ханством, последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов — правящей узбекской династии, выходцев из Бухарского ханства. Таги-Заде предположил, что мигранты ездят в ХМАО как на историческую родину.

2 июня Таги-Заде принес извинения за свое высказывание.

Ранее главу диаспоры лишили гражданства России после слов о мигрантах.

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