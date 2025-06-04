Стало известно, что перед похищением блогера Щепихина просили записать видео с извинениями

Baza: перед похищением блогер Щепихин звонил в полицию за помощью

Перед похищением на Ярославском вокзале блогер Щепихин звонил сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Перед похищением Арег Щепихин звонил в полицию за помощью – от него требовали видео с извинениями», — говорится в сообщении.

По данным канала, вечером третьего июня мужчина позвонил сотрудникам правоохранительных органов и рассказал, что в одном из кафе на Ярославском вокзале к нему подошел неизвестный и стал снимать на видео. При этом мужчина требовал от блогера извинений за оскорбления чеченцев и мусульман.

Также сообщается, что звонок в полицию зафиксировали в 21:10, примерно за 20 минут до похищения Щепихина.

Инцидент произошел вечером третьего июня. Группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли происходящее на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался блогер и бизнесмен Арег Щепихин.

Ранее сообщалось, что Mercedes, на котором похитили блогера, уехал с Ярославского вокзала и попал на видео.