Назначенная председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок займется самопиаром и продвижением своей повестки. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Бербок пришла в международные отношения и дипломатию Германии, «подпрыгнув на политическом батуте».

«Причем не на своем собственном. На этой позиции она оказалась, как многие знают, совершенно не прямым, обходным путем, через какие-то открытые или закрытые двери», — уточнила Захарова.

Представитель МИД России отметила, что даже жители ФРГ считают экс-главу внешнеполитического ведомства страны «позором дипломатии».

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что у Бербок не хватает компетенций для работы в ООН. Также он указал на одержимость экс-министра идеей либеральных ценностей, которые должны, по ее убеждению, в форме мессианства распространяться по всему миру.

Ранее Полянский заявил, что Бербок на посту главы МИД ФРГ запомнилась «оголтелой русофобией».