На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали об ожиданиях от председательства Бербок в ГА ООН

Захарова заявила, что Бербок займется самопиаром на посту главы сессии ГА ООН
close
Benjamin Westhoff/Reuters

Назначенная председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок займется самопиаром и продвижением своей повестки. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Бербок пришла в международные отношения и дипломатию Германии, «подпрыгнув на политическом батуте».

«Причем не на своем собственном. На этой позиции она оказалась, как многие знают, совершенно не прямым, обходным путем, через какие-то открытые или закрытые двери», — уточнила Захарова.

Представитель МИД России отметила, что даже жители ФРГ считают экс-главу внешнеполитического ведомства страны «позором дипломатии».

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что у Бербок не хватает компетенций для работы в ООН. Также он указал на одержимость экс-министра идеей либеральных ценностей, которые должны, по ее убеждению, в форме мессианства распространяться по всему миру.

Ранее Полянский заявил, что Бербок на посту главы МИД ФРГ запомнилась «оголтелой русофобией».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами