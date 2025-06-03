Ударами в районе Сумской области на севере Украины (граничит с Курской областью) ликвидированы позиции, опорные пункты, склады боеприпасов и временные базы Вооруженных сил республики. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, это произошло 2–3 июня. Укрепленные позиции и опорные пункты ВСУ уничтожены в Середино-Будской, Хотынской и Новослободской громадах. Ликвидированы склады боеприпасов и временные базы украинских военных в районе Шостки.

Подпольщик добавил, что в этом районе также подавлены огневые точки украинских войск, что сорвало попытки обстрелов территорий России.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Ранее на Западе заявили о продвижении ВС РФ к украинским Сумам.