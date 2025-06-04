НАТО не станет принимать заявление о военной помощи Украине на саммите в Гааге

AFP: лидеры стран НАТО не будут принимать заявление о военной поддержке Украины

Лидеры стран НАТО не будут принимать совместного заявления о военной поддержке Украины на саммите в Гааге из-за приостановки помощи США. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

«Похоже, не будет совместного заявления о военной поддержке со стороны 32 стран альянса, поскольку [президент США Дональд] Трамп нажал на тормоза в оказании помощи», — говорится в сообщении.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня.

Запад должен показать России, что она не может влиять на Североатлантический альянс в целом и отдельных членов НАТО в частности, сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его утверждению, Россия «решила пойти против Европы», в связи с чем у Москвы нет места в принятии решений о будущем Запада. Это необходимо продемонстрировать на предстоящем саммите НАТО, считает украинский лидер.

До этого агентство Ansa писало, что Соединенные Штаты выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО. Почти все союзники выразили Вашингтону недоумение относительно этого решения, добавило издание.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.