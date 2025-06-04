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Шеф Пентагона впервые пропустит встречу контактной группы по Украине

AP: шеф Пентагона впервые пропустит встречу по Украине в Рамштайне
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Evan Vucci/AP

Шеф Пентагона Пит Хегсет впервые пропустит встречу в Рамштайне по Украине и даже не будет присутствовать по видеосвязи. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Впервые с тех пор, как три года назад США создали международную группу для координации военной помощи Украине, глава Пентагона США не будет присутствовать на встрече более 50 других руководителей оборонных ведомств», — говорится в сообщении издания.

Хегсет также не будет участвовать в видеоконференции мероприятия, сообщили источники агентства.

Как пишет AP, США предпринимают ряд шагов, чтобы дистанцироваться от военных действий на Украине.

Отмечается, что встреча руководителей оборонных ведомств по Украине пройдет в среду, 4 июня в Рамштайне.

До этого официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что США не хотят, чтобы процесс переговоров по урегулированию ситуации на Украине затягивался на годы.

Ранее политолог объяснил, с какой целью Украина пошла на переговоры.

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Переговоры о мире на Украине
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