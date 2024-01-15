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Революции в Киргизии объяснили поддержкой из-за рубежа

Президент Киргизии Жапаров: революции 2005 и 2010 годов поддерживали из-за рубежа

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РИА «Новости»

В Киргизии произошли две революции, в 2005 и 2010 годах, которые спонсировались из-за рубежа. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар».

«В Кыргызстане было три революции. Первые две из них финансировались внешними силами. И все прекрасно знают, кто они», — отметил он.

По словам Жапарова, третья революция произошла неожиданно, без какого-либо участия иностранных государств. «Мы не получали денег от внешних сил. Люди сами поддержали», — пояснил глава государства.

Он добавил, что в связи с этим Киргизия может вести многовекторную внешнюю политику, независимую ни от кого.

«Если мы попадем в зависимость от каких-то внешних сил, то будем делать то, что они говорят, [в cлучае зависимости от зарубежных государств] мы не сможем что-либо продвигать в стране», — заключил глава республики.

В 2005-м президент Аскар Акаев, возглавивший страну с 1990 года, был свергнут в ходе «тюльпановой революции». Президентом стал Курманбек Бакиев. Спустя пять лет, в 2010 году, был свергнут и он. После Бакиева президентом стал Алмазбек Атамбаев.

В июне 2023 года силовики Киргизии задержали подозреваемых в подготовке государственного переворота.

Ранее стали известны подробности приговора экс-президенту Киргизии Бакиеву по делу о коррупции.

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