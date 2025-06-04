В Госдуме призвали олигархов «скинуться» на спецоперацию

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в беседе с РИА Новости призвал российских олигархов помочь России, сделать доброе дело и «скинуться» на специальную военную операцию (СВО).

Депутат Госдумы назвал неприличной и вызывающей ситуацию, когда в условиях СВО и «стагнации экономики» богатейшие россияне «ускоренными темпами» умножают свое состояние.

«Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО», — сказал Миронов.

По его словам, парламентарии от фракции СРЗП не раз призывали ввести прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы пополнять казну за счет налогов богатейших россиян.

Миронов напомнил, что правительство Великобритании угрожает подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича, чтобы взыскать с него 2,34 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд) из выручки от продажи футбольного клуба «Челси» и направить эту сумму на гуманитарную помощь Украине.

Депутат отметил, что «за кордоном» российских олигархов все равно «обнулят», поэтому они могут сохранить свои накопления только в России. Он призвал их не стесняться добрых дел и помогать своей стране.

Ранее сообщалось, что в России окажут поддержку участникам СВО, решившим открыть свой бизнес.