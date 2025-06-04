На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали олигархов «скинуться» на спецоперацию

Миронов: призываю олигархов помочь РФ, сделать доброе дело и скинуться на СВО
close
Александр Натрускин/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в беседе с РИА Новости призвал российских олигархов помочь России, сделать доброе дело и «скинуться» на специальную военную операцию (СВО).

Депутат Госдумы назвал неприличной и вызывающей ситуацию, когда в условиях СВО и «стагнации экономики» богатейшие россияне «ускоренными темпами» умножают свое состояние.

«Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО», — сказал Миронов.

По его словам, парламентарии от фракции СРЗП не раз призывали ввести прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы пополнять казну за счет налогов богатейших россиян.

Миронов напомнил, что правительство Великобритании угрожает подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича, чтобы взыскать с него 2,34 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд) из выручки от продажи футбольного клуба «Челси» и направить эту сумму на гуманитарную помощь Украине.

Депутат отметил, что «за кордоном» российских олигархов все равно «обнулят», поэтому они могут сохранить свои накопления только в России. Он призвал их не стесняться добрых дел и помогать своей стране.

Ранее сообщалось, что в России окажут поддержку участникам СВО, решившим открыть свой бизнес.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами