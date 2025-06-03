Британия угрожает подать в суд на Абрамовича из-за доходов от продажи «Челси»

Правительство Великобритании может подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича, чтобы взыскать с него 2,34 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд) из выручки от продажи футбольного клуба «Челси» и направить эту сумму на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Абрамович приобрел лондонский клуб в 2003 году за £140 млн.

В мае 2022 года миллиардер продал «Челси» за 4,25 млрд фунтов стерлингов консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боэли после попадания в санкционные списки Великобритании и Евросоюза из-за предполагаемых связей с президентом России Владимиром Путиным.

В течение трех лет с тех пор доходы от продажи были заморожены на банковском счете Британии и не могут быть перемещены или использованы без лицензии управления по осуществлению финансовых санкций королевства. В британском кабмине заявляли, что средства должны быть использованы на гуманитарную помощь Украине, и пытались заключить соглашение с Абрамовичем об использовании денег для этой цели.

В заявлении, сделанном накануне вечером, правительство Великобритании сообщило, что не смогло достичь подобного соглашения с россиянином и теперь рассматривает возможность подачи на него в суд.

Ранее сообщалось, что Абрамович намерен купить футбольный клуб в Испании.