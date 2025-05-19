В России окажут поддержку участникам СВО, решившим открыть свой бизнес

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнесмена предложил обсудить меры поддержки участников специальной военной операции (СВО), которые захотят заняться бизнесом. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель правительства предложил обсудить, какую роль в этой работе должны сыграть центры «Мой Бизнес» для тех ветеранов, кто после участия в СВО начнет предпринимательскую деятельность.

В марте сообщалось, что ветеранам специальной военной операции и членам их семей будут помогать с открытием собственного бизнеса.

10 марта этого года президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана. Также российский лидер отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

Ранее в Госдуме выступили против налога для богатых бездельников.