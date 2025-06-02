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В МИД оценили итоги второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

Мирошник: Россия возвращает украинский конфликт в рамки гуманитарного права
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Александр Рюмин/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева, участник рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с «Газетой.Ru» позитивно оценил прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры.

«Вообще по итогам переговоров можно констатировать, что Россия постаралась вернуть украинский конфликт в рамки международного гуманитарного права. Все меры относительно обмена пленными и передачи тел и о введении специального режима прекращения огня были инициированы российской стороной. Это все меры гуманитарного характера, предусмотренные нормами международного гуманитарного права», — сказал посол.

Он отметил, что эффективность российских предложений «достаточно хорошо видна». По мнению Мирошника, важно, что гуманистические инициативы являются реальным наполнением переговорного процесса.

«Кроме того, российская сторона передала свои соображения относительно мирного урегулирования, а дальше это уже рабочий режим. Здесь сложно сказать, сколько времени понадобится перед следующей встречей. Стороны должны провести определенный обмен мнениями. Как только будут готовы проекты, предложения, которые могли бы продвинуть нас на российском проекте системного урегулирования, тогда встреча будет иметь смысл», — заключил Мирошник.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о мирном урегулировании конфликта и договорились об обмене пленными.

Ранее Слуцкий заявил, что второй этап переговоров РФ и Украины стал шагом на пути к миру.

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Переговоры в Стамбуле
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