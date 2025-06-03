Россия ответила на непродление аккредитации корреспонденту РИА Новости Мельнику

Россия запретила въезд высокопоставленному чиновнику из Греции в ответ на не продление аккредитации корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Высокопоставленному должностному лицу Греческой Республики, непосредственно причастному к противоправным действиям по выдавливанию российских СМИ из местного информпространства, запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с федеральным законом № 114-ФЗ», — сообщила Захарова.

Она пояснила, что ответные меры были приняты из-за принудительного закрытия функционировавшего более 20 лет российского корреспондентского пункта в Афинах.

В мае Польша признала трех российских дипломатов персонами нон грата.

Замглавы МИД Польши Хенрыка Мосьцицкая-Дендыс уточнила, что в российском генконсульстве в Кракове аккредитованы три дипломата и четыре сотрудника административно-технического персонала. По ее словам, генконсульство РФ в Кракове должно завершить свою работу не ранее чем через 30 дней.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ответные шаги на закрытие генконсульства РФ в Кракове последуют в ближайшее время.