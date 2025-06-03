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Ермак встретился с Келлогом и попытался оправдать операции Киева против России

Ермак: Украина вынуждена проводить операции против России
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Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом и заявил, что Украина «вынуждена» проводить операции против России. Об этом говорится в Telegram-канале Ермака.

«В Вашингтоне вместе с командой встретился со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом <…> если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал», — написал он.

Стороны обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонной помощи Украине, сообщил он.

3 июня Ермак прибыл в США в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.

Кроме того, представители Киева намерены затронуть «пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви» и тему возвращения «депортированных детей». Украинская делегация проведет «немало встреч» с представителями обеих партий США, подчеркнул глава офиса Зеленского.

Газета Politico писала, что Ермак в рамках визита в Вашингтон во вторник будет продвигать собственные политические интересы, Ермака волнуют только вопросы его признания и связей на Западе.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о поездке Ермака в Вашингтон.

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