Кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, по имеющимся данным, принял решение назначить членом высшего совета партии Ким Мин Сока на пост премьер-министра. Такую информацию распространило агентство «Рёнхап».

Согласно источникам, Ли Чжэ Мён может огласить свое заявление в скором времени.

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 63% голосов Ли Чжэ Мён получает 48,7% поддержки избирателей, в то время как его главный соперник Ким Мун Су имеет 43,7%. Три основных телеканала Южной Кореи отразили мнение, что Ли Чжэ Мён, скорее всего, одержит победу на выборах.

В начале апреля Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, что лишило его всей полноты власти. Все судьи подтвердили, что глава государства грубо нарушил закон в декабре прошлого года, приказав направить военнослужащих в парламент для того, чтобы взять его под контроль.

В январе Юн Сок Ёля арестовали по делу о мятеже. Это беспрецедентный случай в истории Южной Кореи, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным себя не признает.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.