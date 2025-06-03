На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Американский профессор призвал РФ и США к переговорам ради ядерной безопасности

Сакс: мировая ядерная безопасность держится сегодня на волоске
close
Depositphotos

Ядерная безопасность всего мира в данный момент «держится на волоске». Об этом ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

«Сейчас ядерная система контроля буквально держится на волоске. Ее нужно восстанавливать. А для этого необходимы переговоры и доверие между США и Россией», — заявил Сакс.

Он признал, что Вашингтон первым начал разрушать архитектуру ядерной безопасности, в одностороннем порядке выйдя из Договора по противоракетной обороне в 2002 году, а затем из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году.

Сакс добавил, что нынешний вооруженный конфликт на Украине только ускорил истечение срока действия договора СНВ-III. По словам экономиста, президент США Дональд Трамп стремится к фундаментальному сближению с Россией, хотя он непоследователен и противоречив в своих действиях.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский хотел спровоцировать Россию на использование ядерного оружия, инициировав атаки на российские аэродромы стратегической авиации.

Ранее в США заявили об «опасной фазе» конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами