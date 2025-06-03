Ядерная безопасность всего мира в данный момент «держится на волоске». Об этом ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

«Сейчас ядерная система контроля буквально держится на волоске. Ее нужно восстанавливать. А для этого необходимы переговоры и доверие между США и Россией», — заявил Сакс.

Он признал, что Вашингтон первым начал разрушать архитектуру ядерной безопасности, в одностороннем порядке выйдя из Договора по противоракетной обороне в 2002 году, а затем из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году.

Сакс добавил, что нынешний вооруженный конфликт на Украине только ускорил истечение срока действия договора СНВ-III. По словам экономиста, президент США Дональд Трамп стремится к фундаментальному сближению с Россией, хотя он непоследователен и противоречив в своих действиях.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский хотел спровоцировать Россию на использование ядерного оружия, инициировав атаки на российские аэродромы стратегической авиации.

Ранее в США заявили об «опасной фазе» конфликта на Украине.