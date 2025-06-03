В Турции основателя оппозиционной партии DEVA посадили в тюрьму

Суд в Турции приговорил основателя оппозиционной партии DEVA Метина Гюрджана к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.

Гюрджан признан виновным в передаче иностранным дипломатам секретной информации о военных операциях Турции в Сирии, Ираке и Ливии, а также о разработках турецких беспилотников и передвижениях войск.

Дело против Гюрджана началось в 2021 году, когда его задержали в Стамбуле. В 2022 году он был освобожден под подписку о невыезде, но суд продолжался несколько лет.

По версии обвинения, Гюрджан за вознаграждение регулярно передавал иностранцам данные, которые имели гриф секретности, включая сведения о военных наблюдательных пунктах и встречах по внешней политике Турции.

Сам мужчина отрицал вину, утверждая, что использовал только открытые источники и не ставил под угрозу национальную безопасность. В партии DEVA заявили, что Гюрджан давно покинул ее ряды, а попытки связать приговор с их деятельностью – «черная пропаганда».

До этого в Турции правоохранители арестовали 49 сотрудников муниципалитета Стамбула, в том числе высокопоставленных помощников экс-мэра Экрема Имамоглу. Сам бывший чиновник обвиняется в коррупции и сотрудничестве с террористами.

Ранее в Турции начали разработку нового основного закона.