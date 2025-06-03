Сирийский лидер посетит США

Syria TV: лидер Сирии аш-Шараа в сентябре посетит США и выступит в ООН

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа совершит визит в США в сентябре. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

Отмечается, что аш-Шараа также выступит на заседании ООН. Это будет первым выступлением президента Сирии во всемирной организации за 60 лет.

Временное правительство Сирии было сформировано 9 декабря 2024 года, после падения режима Башара Асада. 29 января 2025 года Народный совет, высший орган законодательной власти, был официально распущен, а Переходное правительство анонсировало выборы во Временный законодательный совет. 29 марта 2025 года первое переходное правительство завершило свою работу, его сменило второе переходное правительство. Должность премьер-министра была упразднена, а правительство возглавил президент Сирии.

В середине мая президент США Дональд Трамп заявил, комментируя встречу с аш-Шараа в Саудовской Аравии, что новый лидер Сирии является «крепким парнем» и «бойцом с сильным прошлым. Американский лидер также объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии, аргументируя это необходимостью «дать ей шанс».

Ранее над резиденцией посла США в Сирии впервые с 2012 года подняли американский флаг.