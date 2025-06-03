Призывы германского политика Родериха Кизеветтера о закрытии Русского дома в Берлине направлены на разжигание ненависти, однако учреждение продолжит свою работу. Об этом заявил глава Русского дома в Берлине Павел Извольский в интервью ТАСС.

Он отметил, что подобные высказывания не способствуют укреплению международного диалога, а наоборот, создают атмосферу недоверия и вражды, подрывая многолетние гуманитарные и культурные связи между Россией и Германией. Извольский подчеркнул, что деятельность Русского дома осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением между двумя странами.

«Наша цель — сохранить культурные мосты и развивать взаимопонимание между народами, независимо от политической ситуации», — добавил он.

Извольский также отметил, что подобные заявления звучат не впервые и напоминают навязчивую идею. Он указал на незнание Кизеветтера о программе Русского дома, так как тот ни разу не посетил учреждение и не стремится к объективной оценке.

3 июня депутат парламента Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал выслать большее число российских дипломатов из страны на фоне якобы роста кибератак и актов саботажа со стороны РФ.

Ранее Мерцу сообщили, что его попытки назвать Россию угрозой абсурдны.