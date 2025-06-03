На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Русский дом в Берлине продолжит работу, несмотря на призывы к закрытию

Глава Русского дома: призывы закрыть учреждение в Берлине разжигают ненависть
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Призывы германского политика Родериха Кизеветтера о закрытии Русского дома в Берлине направлены на разжигание ненависти, однако учреждение продолжит свою работу. Об этом заявил глава Русского дома в Берлине Павел Извольский в интервью ТАСС.

Он отметил, что подобные высказывания не способствуют укреплению международного диалога, а наоборот, создают атмосферу недоверия и вражды, подрывая многолетние гуманитарные и культурные связи между Россией и Германией. Извольский подчеркнул, что деятельность Русского дома осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением между двумя странами.

«Наша цель — сохранить культурные мосты и развивать взаимопонимание между народами, независимо от политической ситуации», — добавил он.

Извольский также отметил, что подобные заявления звучат не впервые и напоминают навязчивую идею. Он указал на незнание Кизеветтера о программе Русского дома, так как тот ни разу не посетил учреждение и не стремится к объективной оценке.

3 июня депутат парламента Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал выслать большее число российских дипломатов из страны на фоне якобы роста кибератак и актов саботажа со стороны РФ.

Ранее Мерцу сообщили, что его попытки назвать Россию угрозой абсурдны.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами