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Мерцу сообщили, что его попытки назвать Россию угрозой абсурдны

Mysl Polska: попытки Мерца представить Россию в образе угрозы абсурдны
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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен перевооружить государство и создать военную державу, используя Россию как «внешнюю угрозу». Об этом сообщает польское издание Mysl Polska.

«Проект перехода от богатой страны к военной державе нуждается в России как враге, по крайней мере в рассказах о немецком перевооружении она представлена именно так. Между тем, Россия была врагом Германии только тогда, когда на нее нападали с этого направления (с Запада – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что у Мерца нет причин для враждебности по отношению к России. Образ России как врага импортирован из США, «как и доминирующая финансовая система, в которой преуспел Фридрих Мерц», подытоживает газета.

До этого министр иностранных дел Германии назвал поставки оружия Украине со стороны ФРГ «страхованием жизни» в долгосрочной перспективе.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.

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