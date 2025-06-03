Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен перевооружить государство и создать военную державу, используя Россию как «внешнюю угрозу». Об этом сообщает польское издание Mysl Polska.

«Проект перехода от богатой страны к военной державе нуждается в России как враге, по крайней мере в рассказах о немецком перевооружении она представлена именно так. Между тем, Россия была врагом Германии только тогда, когда на нее нападали с этого направления (с Запада – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что у Мерца нет причин для враждебности по отношению к России. Образ России как врага импортирован из США, «как и доминирующая финансовая система, в которой преуспел Фридрих Мерц», подытоживает газета.

До этого министр иностранных дел Германии назвал поставки оружия Украине со стороны ФРГ «страхованием жизни» в долгосрочной перспективе.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.