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В Германии призвали закрыть Русский дом и выслать дипломатов в Россию

Депутат Кизеветтер: Германии нужно закрыть Русский дом и высылать дипломатов
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Global Look Press

Депутат парламента Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал выслать большее число российских дипломатов из страны на фоне якобы роста кибератак и актов саботажа со стороны РФ. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

«Мы должны выслать всех оставшихся агентов и дипломатов», — сказал Кизеветтер.

Депутат заявил, что нужно закрыть Русский дом в Берлине и другие объекты, связанные с дипломатической и культурной деятельностью России в Германии.

В декабре прошлого года экс-министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила Россию в ведении «гибридной войны» в Европе, допустив возможность прямого конфликта Москвы с НАТО. По ее словам, президент РФ Владимир Путин не испытывает угрызений совести в своих действиях. Отвечая на вопрос о рисках столкновения России с НАТО, она выразила надежду, что этот порог не будет преодолён.

Ранее в Германии заявили о «подрывных действиях» со стороны России.

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