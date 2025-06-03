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Депутата ЕП исключат из фракции после его визита в Россию

Euractiv: депутата ЕП Картайзера исключат из фракции после визита в Россию
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Global Look Press

Депутат Фернан Картайзер будет исключен из фракции «Европейская группа консерваторов и реформистов» Европарламента (ECR) после визита в Россию. Об этом сообщает Euractiv.

Согласно публикации издания, поездка Картайзера в Россию стала «последней каплей» для ECR. Сам парламентарий при этом считает успехом такое развитие событий. По его словам, в Москве он встретил вежливых и хорошо информированных политиков.

По информации Euractiv, Картайзер уже получил предложение перейти в другую политическую группу Европарламента, но пока неизвестно, в какую именно.

30 мая член Картайзер призвал руководство Европейского союза (ЕС) не ставить восстановление отношений с РФ в зависимость от урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Брюссель мог бы оказывать поддержку Киеву без ущерба интересам Москвы. Депутат выразил уверенность, что ЕС было бы продуктивнее сосредоточиться на гуманитарной помощи пострадавшим от конфликтов государствам и восстановлении демократических институтов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизбежности восстановления отношений РФ и Европы.

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