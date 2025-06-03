В Совфеде назвали «ужасным» избрание Бербок председателем ГА ООН

Избрание экс-министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не украшает саму организацию, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Это просто ужасный выбор, который совершенно не украшает ООН», — сказал сенатор.

По мнению Климова, выбор Бербок говорит о «степени вовлеченности ООН в прозападную антироссийскую линию».

«Назначение экс-министра иностранных дел Германии говорит о большой степени вовлеченности секретариата ООН и целого ряда его структур в проведение прозападной линии. Несмотря на все это, России придется работать в таких условиях, с этим ничего не поделать», — заключил Климов.

Бербок была единственным кандидатом на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Общественность узнала о планах немецкого правительства выдвинуть Бербок в качестве претендента на пост еще в марте.

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил уверенность, что Бербок хочет стать председателем Генассамблеи ООН только для того, чтобы «увенчать свою карьеру» этой должностью. При этом он подчеркнул, что в реальности этот пост не предполагает особых задач.

Ранее стало известно, что голосование по кандидатуре Бербок в Генассамблее ООН пришлось проводить из-за позиции России.