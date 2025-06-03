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Путин обсудит проблемы коммуникационных сервисов

Путин обсудит с членами правительства проблемы коммуникационных сервисов
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 4 июня, в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Основная тема обсуждения — обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с докладом выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Сообщается, что также будут рассмотрены текущие вопросы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 3 июня, в ходе пленарного заседания конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) заявил, что IТ-отрасль уверенно укрепляется в России. Мишустин отметил, что России есть чем гордиться в цифровой сфере, и страна готова делиться лучшими практиками с партнерами.

Ранее Путин поддержал создание раздела «Россия — страна возможностей» на «Госуслугах».

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