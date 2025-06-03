Украина намерена создать «охотников за российскими дронами»

Украина начала работу над созданием «охотника за российскими дронами», речь идет о беспилотном летательном аппарате, который бы обнаруживал и уничтожал российские БПЛА. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Украина строит охотников за дронами, поскольку борьба выходит далеко за пределы фронта», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Украина разрабатывает поколение дронов, предназначенных для обнаружения и уничтожения других беспилотных летательных аппаратов.

Как утверждается в материале, идея создания таких беспилотников нашла поддержку на самом высоком уровне украинского руководства. На прошлой неделе украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с военным советом тактику ведения боя Россией.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее в Белом доме рассказали о реакции Трампа на украинские удары по авиации РФ.