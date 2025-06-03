Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Степная в основном зона, равнинная местность, которая не позволяет укрываться от наших дронов, от нашей артиллерии», — объяснил он потери ВСУ.

Также Марочко рассказал, что основные силы ВСУ выбиты из населенного пункта Ступочки в Донецкой народной республике. По его словам, в районе населенного пункта, расположенного в Краматорском районе, российские подразделения продолжают зачистку прилегающих территорий. Он уточнил, что украинские формирования понесли потери и оставили позиции.

Накануне Марочко заявлял, что российские войска уже взяли под контроль ключевые объекты ВСУ в Ступочках.

Ранее Пушилин заявлял, что ВСУ начали готовить Красноармейск к уличным сражениям.