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Кремль: Иран не вынашивает планов по созданию ядерного оружия

Песков: Россия поддерживает усилия для решения иранской ядерной проблемы
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Россия поддерживает усилия, которые направлены на мирное решение иранской ядерной проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Разумеется, мы всецело поддерживаем усилия, направленные на мирное урегулирование иранской ядерной проблемы и поддерживаем эти усилия», — сказал он журналистам.

Все страны имеют право на мирную атомную энергию. При этом ее использование должно происходить исключительно под строгим контролем МАГАТЭ и международного сообщества, подчеркнул Песков.

Россия исходит из заявлений Ирана, что он не имеет планов завладеть ядерным оружием, добавил он.

31 мая глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил о достижении прогресса в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе. Он также рассказал, что Иран подготовил площадки для строительства двух новых АЭС.

При этом 2 июня CNN сообщил, что шестой раунд переговоров между Ираном и США может не состояться, так как Тегеран считает предложение Вашингтона «непоследовательным и бессвязным, крайне нереалистичным и содержащим чрезмерные требования».

Ранее Трамп заявил, что США не позволят Ирану обогащать уран.

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