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В Кремле прокомментировали оскорбление Зеленского в адрес российской делегации

Песков: слова Зеленского о делегации РФ не соответствуют переговорному духу
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Roman Naumov/Global Look Press

Оскорбление президента Украины Владимира Зеленского в адрес российской делегации после встречи в Стамбуле не соответствует переговорному духу. Это неудачное заявление, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Это неловкое заявление, неудачное заявление. Не соответствует переговорному духу, это можно сказать без сомнений», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Накануне сообщалось, что украинский лидер назвал представителей российской делегации на переговорах в Стамбуле идиотами из-за их предложения о прекращении огня на два-три дня.

Зеленский подчеркнул, что не менял своей позиции о необходимости полного прекращения огня. Президент Украины утверждает, что российская сторона не видит такой возможности. Он добавил, что Вашингтон должен немедленно направить новый пакет санкций на рассмотрение в сенат, вынудив Москву к прекращению огня.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо вероятное место проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины.

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Переговоры в Стамбуле
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