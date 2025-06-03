В МИД похвалили партнерство России и Турции

Россия и Турция продолжают укреплять взаимное доверие и вместе работать над масштабными проектами. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова по случаю 105-й годовщины установления дипотношений между странами, документ опубликован на сайте ведомства.

По ее словам, Анкара и Москва своим партнерством демонстрируют, что даже в эпоху перемен подлинное партнерство остается незыблемой ценностью.

Дипломат добавила, что, несмотря на все сложности в прошлом, Россия и Турция смогли выстроить крепкие связи, основанные на взаимном уважении. Захарова назвала отношения двух стран примером баланса между прагматизмом и защитой собственных интересов.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что сегодня торговое, инвестиционное сотрудничество РФ и Турции устойчиво развивается.

Ранее США смягчили санкции в отношении Турции.