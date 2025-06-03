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Украина подключилась к системе обмена данными НАТО

MWM: Украину подключили к платформе НАТО по обмену данными с истребителями
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина стала участником платформы НАТО для прямого обмена информацией между истребителями и средствами противовоздушной обороны стран альянса. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine.

Как отмечают журналисты, Украина уже располагает современными западными вооружениями — в том числе истребителями F-16 и Mirage 2000, а также зенитными системами Patriot. Эти комплексы способны как передавать данные на цифровую платформу НАТО, так и получать от нее необходимую информацию.

По информации издания, платформа играет ключевую роль в обеспечении общей осведомленности на поле боя. Это важно как для принятия оперативных решений, так и для слаженного взаимодействия между союзными странами.

Политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Североатлантический альянс пытается спровоцировать военный конфликт на северных границах России. По его словам, НАТО целенаправленно создает «сплошную линию агрессии» против России, задействуя страны Балтии и Финляндию. Эксперт считает, что закрытие КПП на границе с Финляндией и рост напряженности в Сувалкском коридоре свидетельствуют о планомерной эскалации.

Ранее в США заявили о неготовности НАТО прекращать противостояние с Россией.

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