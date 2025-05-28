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В МИД РФ рассказали, что спровоцировало конфликт на Украине

Лавров: затягивание Украины в НАТО стало «спусковым крючком» конфликта
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что линия на затягивание Украины в НАТО стала «спусковым крючком» конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

»[Первопричина конфликта на Украине] касается линии на затягивание Украины в НАТО. Я уже многократно говорил, что спусковым крючком конфликта на Украине и в более широком плане — глубокого кризиса безопасности Европы стала именно агрессивная многолетняя экспансия НАТО на восток», — поделился Лавров.

Министр уточнил, что расширение НАТО на восток продолжалось вопреки дававшимся руководству СССР, а затем России заверениям и американцев, и европейцев.

До этого Лавров заявил, что украинские власти не представляют население Крыма и юго-востока Украины.

По его словам, в 1960-е годы колонизаторы так же не могли представлять интересы народов Африки, «которые хотели жить под руководством правительств, избранных ими самими, а не навязанных извне».

Ранее Мединский рассказал, зачем Крым передали Украине в 1954 году.

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