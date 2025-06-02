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В Госдуме допустили смягчение агрессивной политики Польши по отношению к России

Депутат Матвеев: поведение Польши может стать менее агрессивным по отношению к России
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вряд ли Польша при новом президенте будет высказывать симпатии к России, но ее поведение может стать менее агрессивным, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Михаил Матвеев. Такой сценарий допустим при смене курса США, считает парламентарий.

«Я бы не стал обольщаться в отношении поляков, вне зависимости от того, кто у них там является президентом. Это исторически одна из самых русофобских стран, поэтому в целом в какой-то перспективе трудно представить ситуацию, когда Польша будет высказывать какие-то симпатии к России или заботиться о ее благе. Преувеличивать значение прихода к власти нового президента — Навроцкого, на мой взгляд, нельзя. Но в сочетании с возможным изменением курса Соединенных Штатов Америки при Трампе поведение Польши тоже может стать менее агрессивным. И если они не будут продолжать предлагать себя Западу в качестве некоего плацдарма и главной милитаристской силы НАТО в противодействии с Россией, на мой взгляд, этого уже достаточно», — сказал Матвеев.

1 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов — победу одержал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий. Действующий глава государства Анджей Дуда не смог принять участие в этих выборах, поскольку занимает пост второй раз подряд.

Будучи кандидатом на пост президента, Навроцкий успел сделать несколько ярких заявлений. В частности, он говорил, что не видит Украину в Евросоюзе и НАТО, а также обещал не отправлять польских военных на Украину «независимо от результатов социологических опросов и общественного мнения».

По его мнению, Польша должна стать главной силой, восстанавливающей Украину после окончания боевых действий.

Ранее в Госдуме заявили, что президентом Польши был русофоб и стал русофоб.

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