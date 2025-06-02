В Госдуме заявили, что президентом Польши был русофоб и стал русофоб

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал нового президента Польши Кароля Навроцкого консервативным русофобом, при котором не стоит ожидать изменений в отношениях Москвы и Варшавы.

«[Российско-польские отношения] не изменятся никак. Как был президентом консервативный русофоб Дуда, так и останется консервативный русофоб Навроцкий», — сказал Никонов.

Накануне в Польше прошел второй тур президентских выборов, на которых одержал победу кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий. Действующий глава государства Анджей Дуда не смог принять участие в этих выборах, поскольку занимает пост второй раз подряд.

Будучи кандидатом на пост президента, Навроцкий успел сделать несколько ярких заявлений. В частности, он говорил, что не видит Украину в Евросоюзе и НАТО до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея в виду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни. Он также обещал не отправлять польских военных на Украину.

«Я не пошлю польских солдат на Украину независимо от результатов социологических опросов и общественного мнения», — говорил Навроцкий.

По его мнению, Польша должна стать главной силой, восстанавливающей Украину после окончания боевых действий.

Ранее в Госдуме заявили, что новый президент Польши Навроцкий не будет яро поддерживать Киев.