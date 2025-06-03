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Алаудинов заявил, что ВСУ хотели захватить Курскую АЭС для принуждения РФ к переговорам

Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату Курской АЭС и Белгорода
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Силами украинских войск Запад хотел захватить Курскую атомную электростанцию (АЭС) и Белгород, чтобы навязать России переговоры. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

По словам Алаудинова, Украина планировала захватить Курчатов, Курск и Белгород. Эти города, по замыслу комитета штабов НАТО, должны были перейти под контроль Киева.

Он также отметил, что после вторжения в Курскую область Украина и ее западные союзники стремились вынудить Россию к переговорам на невыгодных для нее условиях.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее под Белгородом катавшуюся на велосипеде девочку контузило, когда снаряд попал в жилой дом.

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Переговоры о мире на Украине
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