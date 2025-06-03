В Монголии парламент отправил в отставку премьер-министра

Великий государственный хурал Монголии после проведения тайного голосования принял решение об отставке премьер-министра Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Он продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства, сообщает ТАСС.

«По закону о регламенте сессии парламента Монголии за вотум доверия премьер-министру должны были выступить большинство депутатов, а именно 64 человека. Поскольку тайным голосованием вотум доверия не был одобрен большинством парламентариев, принято постановление о рассмотрении вопроса об отставке главы правительства», — сообщили в пресс-центре парламента.

Также стало известно, что спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан поручил покинувшему пост премьер-министру продолжать выполнять свои обязанности до назначения нового руководителя кабмина. По законодательству, новый премьер должен быть назначен в течение 30 дней.

В последние дни на центральной площади Улан-Батора проходят мирные акции протеста. Участники одной из них требуют отставки премьера и объяснений по поводу высоких расходов его 22-летнего сына на подарки невесте, которая в социальных сетях разместила фотографии кольца с бриллиантом, автомобиля и брендовой сумки, стоимостью в несколько тысяч долларов.

В конце мая министр юстиции Чехии Павел Блажек подал в отставку на фоне расследования о получении его ведомством биткоинов от осужденного наркоторговца .

Ранее гордума Новочеркасска отправила подозреваемого в коррупции главу администрации Юрия Лысенко в отставку.