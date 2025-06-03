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В США расследуют помилование Байденом членов своей семьи и заключенных

Минюст США расследует помилование Байденом членов своей семьи и заключенных
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MANDEL NGAN/Reuters

Минюст США проведет расследование по вопросу помилования бывшим американским президентом Джо Байденом членов своей семьи и заключенных. Об этом сообщает Reuters.

Прокурор ведомства по помилованиям Эд Мартин сообщил, что данное расследование касается того, был ли Байден компетентен и «не использовали ли другие его некомпетентность в своих интересах с помощью автоподписи» или какими-то другими способами.

Разбирательство затронет помилование некоторых членов семьи экс-президента, а также 37 заключенных, которым заменили высшую меру наказания на пожизненное заключение.

До этого в конгрессе раскрыли, кто вместо Байдена управлял США. По словам конгрессмена Джеймса Комера, в Белом доме работала группа из четырех сотрудников, которые фактически исполняли обязанности бывшего американского лидера и подписывали документы от его имени с помощью автоматической подписи.

1 июня конгрессмен Ронни Джексон рассказал, что окружение экс-президента США знало об ухудшении умственных способностей Байдена еще в 2019-2020 годах. Однако эту информацию решили скрыть от общественности перед выборами.

Ранее СМИ сообщили, как помощники Байдена скрывали его оговорки.

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