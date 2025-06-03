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Орбан заявил, что ЕС хочет продолжать конфликт на Украине

Орбан: в Брюсселе приняли решение, что Украине надо продолжать конфликт
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Radovan Stoklasa/Reuters

В Брюсселе приняли решение, что Украине надо продолжать конфликт, в Венгрии не поддерживают такой подход. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, выложив свое обращение в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ситуация ясна: к сожалению, несмотря на усилия президента Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы», — сказал он.

Орбан добавил, что венгерская сторона поддерживает усилия США по урегулированию военного конфликта.

Венгерский лидер также заявлял, что истинная угроза Евросоюзу исходит изнутри от глобалистов в Брюсселе. Он рассказал, что фракция Европарламента «Патриоты за Европу» разработала патриотический план. Помимо всего прочего, в нем говорится о невступлении Украины в ЕС.

До этого премьер-министр Венгрии заявлял, что Европа на фоне антироссийского курса и политики милитаризации блока рискует оказаться вовлеченной в гонку вооружений с Россией.

Ранее Орбан рассказал, во что Брюссель превратил мечту о процветающей Европе.

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