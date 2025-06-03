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В МИД РФ предупредили о случаях отказа во въезде в Южную Корею по безвизу

В МИД РФ напомнили о возможном отказе россиянам во въезде в Южную Корею
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Sanga Park/Shutterstock/FOTODOM

МИД РФ предупредил, что Южная Корея в некоторых случаях отказывает во въезде россиянам, прибывающим в республику в безвизовом порядке. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В ряде случаев российским гражданам, прибывшим в Республику Корея в безвизовом порядке, отказывают во въезде», — говорится в сообщении.

Корейские власти имеют право сократить срок пребывания на своей территории граждан государства другой стороны, присутствие которых они сочтут нежелательным. Россиян призвали ответственно относиться к получению документа для въезда в страну, а также быть готовыми рассказать миграционным офицерам Кореи о целях своего визита.

До этого сообщалось, что Россия и Китай могут согласовать новые условия безвиза в июне. Москва и Пекин ведут переговоры об отмене виз для туристических групп от трех человек.

До этого директор департамента информации и печати МИД КНР на своей странице в соцсети X сообщила, что власти Китая расширили безвизовый режим для 47 стран. В этот список входят многие страны Европы и Азии, но России там нет.

Ранее россиянам рассказали, куда можно поехать без визы в 2025 году.

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