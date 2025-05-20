Россиянам рассказали, куда можно поехать без визы в 2025 году

В какие страны россияне этим летом могут отправиться в отпуск, не тратя времени на оформление виз и дополнительных документов, «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса OneTwoTrip.

Первое место — Абхазия.

«Вероятнее всего, эта страна в ближайшие годы будет набирать популярность у туристов — спасибо открывшемуся после долгих лет бездействия аэропорту в Сухуме. Теперь российские путешественники могут добраться до Абхазии прямым рейсом, так что самое время изучать возможности для отдыха на местных курортах. Их там немало: Гагра, Пицунда, Новый Афон, Гудаута, а еще несколько поселков, ну и сам Сухум. Плюс великолепный климат, живописные горы, красивейшая природа и чистое Черное море с галечными пляжами. И все это пока еще дешевле, чем отдых в расположенном по соседству Большом Сочи», — рассказали аналитики.

Дополнительный бонус: для путешествия в Абхазию не нужна не только виза, но и загранпаспорт, въехать можно по российскому. Находиться в стране разрешено до 90 дней. Авиабилет в Сухум и обратно этим летом обойдется примерно в 30 000 рублей.

Второе — Грузия.

Эта страна традиционно любима российскими туристами. Летом Грузия может предложить разнообразие впечатлений: от экскурсий в Тбилиси до пляжного отдыха в Батуми и его окрестностях (исследуйте также пляжи Гонио и Кобулети) или трекинга на Казбеке. Бонусом будет потрясающая кухня, немного отличающаяся в каждом регионе — можно устроить гастротур и определить наконец, где готовят самые вкусные хачапури. Учтите только, что лето в Грузии обычно очень жаркое, и если вы не слишком готовы к +35°C, планируйте поездку на июнь.

«Виза, естественно, не нужна, а вот загранпаспорт понадобится, и действовать он должен в течение всего срока пребывания в стране. Находиться россиянам разрешено до 360 дней. Билеты в Тбилиси и обратно можно найти за 35 000 рублей», — отметили аналитики.

Третье — Мальдивы.

Лето на Мальдивах — самый разгар низкого сезона, который длится с мая по октябрь. Но это скорее плюс: цены на отдых в это время становятся более демократичными, а все погодные неприятности в виде более частых дождей обычно случаются по ночам. Днем же можно наслаждаться солнцем и Индийским океаном. Порой бывает пасмурно, но даже в такие дни не стоит пренебрегать солнцезащитным кремом с высоким SPF. Вот, в общем-то, и все минусы низкого сезона! Кстати, еще немного сэкономить можно, если лететь не в шикарный отель на отдельном острове, а забронировать жилье в Мале. Цены там ниже, а город, между прочим, очень интересный: тут есть и зеленые парки, и несколько мечетей, и президентский дворец, и симпатичные рынки. Пляжи тоже есть — не такие открыточно красивые, как на других островах, но туристам нравятся.

«Без визы отдыхать на Мальдивах можно до 90 дней. Понадобится действующий загранпаспорт и заполненная заранее декларация путешественника. Билет из Москвы в Мале и обратно обойдется от 53 000 рублей», — отметили эксперты.

Четвертое — Сербия.

Хороший вариант съездить в Европу без визы и не за бешеные деньги. Белград — красивый и зеленый город с множеством туристических локаций и активной ночной жизнью. Но ограничиваться только столицей не стоит: советуем покататься по стране и полюбоваться яркой балканской природой, древними крепостями и уютными деревушками. Еще один классный вариант — круиз по Дунаю, он начинается как раз в Белграде и длится обычно 4–5 дней. А после можно пару дней провести на одном из многочисленных оздоровительных курортов, например, в спа-отелях Врняцкой Бани или Златибора.

«Россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней. Билет в Белград и обратно в Москву обойдется от 58 000 рублей», — сказали эксперты.

Пятое – Марокко.

Эта шикарная африканская страна — прекрасный вариант для летнего отпуска. Она готовит путешественникам множество интересных открытий: тут и космическая природа, и красивая архитектура, и древние памятники, и серфинг в океане (а еще на песчаных барханах!), и катание на верблюдах по Сахаре. Чтобы первый визит в страну прошел отлично, выбирайте более европеизированный Марракеш, а потом можно и в жаркий Агадир, и в экзотическую Касабланку, и в яркий Танжер, и в любимую серферами Эс-Сувейру. Пик пляжного сезона в стране приходится на июль, но учтите, что океан всегда остается немного прохладным.

«Российские туристы могут отдыхать в Марокко без визы до 90 дней, нужен только загранпаспорт. До Марракеша этим летом можно долететь за 64 000 рублей (стоимость билета туда-обратно)», — отметили аналитики.

Ранее выяснилось, где отдыхать выгоднее — в Сочи или Турции.