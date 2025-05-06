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В Германии рассказали, чем Бербок хочет «увенчать свою карьеру»

Политик Нимайер: Бербок хочет увенчать свою карьеру, став председателем ГА ООН
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Benjamin Westhoff/Reuters

Уходящая с поста министра иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет стать председателем Генеральной Ассамблеи ООН лишь для того, чтобы «увенчать свою карьеру». Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Она всегда пыталась сыграть такую видную роль, стать крупным лидером. На самом деле эта должность дается всего на год и особых задач не предполагает», — подчеркнул он.

По словам Нимайера, на этой должности нужно провести несколько собраний «и срок на посту уже закончился».

«Она просто хочет свою карьеру увенчать, чтобы позже говорить, что была председателем Генассамблеи», — подытожил политик.

До этого издание Focus писало, что назначение Бербок на пост главы Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) может лишить Берлин места в Совбезе организации.

В публикации отмечалось, что выдвижение Бербок на должность главы ГА ООН вызвало критику среди германской дипломатии и у представителей стран Глобального Юга.

Ранее экс-председатель Мюнхенской конференции осудил идею назначить Бербок председателем ГА ООН.

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