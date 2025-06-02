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Посольство РФ отвергло обвинения Лондоном Москвы в кибератаках

Посольство РФ: обвинения Лондоном Москвы в кибератаках — это небылицы
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Global Look Press

Обвинения Великобритании в адрес России по поводу кибератак, якобы совершаемых Москвой, являются нелепыми. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, сообщение ведомства цитирует ТАСС.

«Посольство категорически отвергает эти подложные и нелепые обвинения. Очень жаль, что, сменив во власти консерваторов, лейбористы продолжают высасывать из пальца все те же русофобские небылицы», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что РФ не представляет угрозы для Британии и не вынашивает планов по нападению на королевство.

Накануне глава минобороны Великобритании Джон Хили, комментируя решение правительства страны выделить на строительство фабрик по производству оружия 1,5 млрд фунтов стерлингов, назвал это «сигналом Москве».

Министр заявил, что Британия в будущем будет готова сражаться с Россией. При этом с 2023 года британские журналисты, военные и парламентарии говорят, что армия королевства находится в плачевном состоянии: техника устаревает, военные предприятия показывают низкий уровень поставок, а набор в армию с каждым годом только сокращается. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде заявили о планах Британии развязать «ледяную войну» с РФ.

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