«Это сигнал Москве»: Британия выделила деньги на снаряды и заявила о готовности к бою

Глава минобороны Великобритании Джон Хили, комментируя решение правительства страны выделить на строительства фабрик по производству оружия 1,5 млрд фунтов стерлингов, назвал это «сигналом Москве». Министр заявил, что Британия в будущем будет готова сражаться с Россией. При этом с 2023 года британские журналисты, военные и парламентарии говорят, что армия королевства находится в плачевном состоянии: техника устаревает, военные предприятия показывают низкий уровень поставок, а набор в армию с каждым годом только сокращается. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Великобритания развивает военно-промышленный комплекс строительством новых предприятий и готова сражаться с Россией в будущем. Об этом заявил министр обороны королевства Джон Хили, слова которого передает «Би-би-си».

«Это также сигнал Москве. Британия укрепляет Вооруженные силы, а также занимается укреплением промышленной базы, и это часть нашей готовности сражаться, если потребуется, но это и сила, с помощью которой мы сможем предотвратить эти бои в будущем», — отметил Хили.

Глава минобороны Великобритании добавил, что конфликт на Украине показал, что «армия сильна лишь настолько, насколько сильна промышленность, которая за ней стоит».

Так он прокомментировал решение правительства страны выделить 1,5 млрд фунтов стерлингов на строительство шести фабрик по производства боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме этого, Хили сообщил о планах Лондона вкладывать в производство боеприпасов до 6 млрд фунтов в год в течение работы текущего созыва парламента. Детали анонсированных дополнительных расходов, как ожидается, будут изложены в стратегическом обзоре обороны Соединенного Королевства и опубликованы 2 июня.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на черновик документа сообщала, что Лондон в нем рассматривает Россию как «непосредственную и насущную угрозу» .

Состояние британской армии

В то же время состояние вооруженных сил (ВС) Великобритании оставляет желать лучшего. В начале 2023 года колумнист газеты The Times Макс Гастингс заявил, что королевство из-за этого не может претендовать на статус мировой державы, способной оказывать военно-политическое влияние в различных частях света. Он подчеркнул, что британской армии не хватает боевой техники и солдат.

«Три крупных национальных игрока — Rolls Royce, BAE и Babcock — имеют низкие показатели поставок. Многие детали для новых танков Challenger 3 закупаются у немецкой компании Rheinmetall. Французская компания Thales в Белфасте производит противотанковое оружие, которое поставляется на Украину», — уточнил Гастингс.

Колумнист также отметил, что королевский флот «крошечный», а судостроительные навыки Британии слабы, поэтому моряки каждый раз «хватаются за сердце», когда им приходится заказывать военные корабли на верфях в родной стране, а не за рубежом.

«Количество кораблей у нас прискорбно мало. Их не хватает ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения безопасности морских путей совместно с нашими союзниками, а это то, что имеет решающее значение для этой страны», — рассказывал Daily Mail экс-главнокомандующий британским флотом адмирал Алан Уэст.

Глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд также подтвердил, что армия королевства действительно находится в крайне плачевном состоянии.

«У нас есть [танки] Challenger 2, [боевые машины пехоты] Warrior и [разведмашины] Scimitar, и им всем более 20, 30 и 50 лет без какой-либо модернизации», — заявил он в эфире Sky News.

Эллвуд отметил, что Лондон в течение многих лет вкладывал огромные деньги в развитие военно-морских сил и авиации, однако число танков значительно сократилось. Пару десятилетий назад Великобритания имела на вооружении 900 боевых машин, а 2023-м — только 148.

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В начале 2024-го The Times также писала, что численность ВС Великобритании не перестает сокращаться, и, если тенденция сохранится, через 10 лет в строю может остаться лишь около 52 тыс. военных.

«Набор в ВМС и Королевскую морскую пехоту сократился на 22,1% по сравнению с предыдущим годом, в то время как в Королевские ВВС он сократился почти на 17%, а в армию — почти на 15%. Хотя правительство планирует сократить численность Вооруженных сил, показатели набора все еще намного ниже целевых», — сообщала The Daily Telegraph в январе 2024 года.