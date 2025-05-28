В Кремле прокомментировали подготовку ЕС и Украины к производству дальнобойного оружия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал информацию о подготовке соглашения между ЕС и Украиной по производству дальнобойного оружия.

«Это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины [украинского] кризиса. ... Потому что именно первопричины представляют существенную угрозу нашим интересам», — отметил Песков.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Германии о том, что с Украины сняли ограничения на дальность применения западного оружия, а также призывы европейских чиновников увеличивать военные бюджеты на оборону, заявила, что словосочетание «милитаризация Европы» может стать словом 2025 года.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По его словам, теперь Украина может «обороняться, например нападая на военные объекты в России».

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.