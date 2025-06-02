Орбан: конфликт на Украине может стать более продолжительным и жестким

Конфликт на Украине может стать более продолжительным и жестким на фоне военных акций последних нескольких дней. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы должны признать тот факт, что трансатлантическое единство резко распалось. Никогда еще не было такого разрыва между миротворческими силами во главе с [президентом США Дональдом] Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые хотят продолжить войну», — написал глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что Венгрии нужно «оставаться на стороне мира, даже если споры с Брюсселем станут больше». По его словам, Будапешт хочет завершения конфликта.

19 мая экс-председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что активная фаза украинского конфликта может закончиться в 2025 году. Он подчеркнул, что если бы президент США Дональд Трамп прекратил военную помощь Киеву, в том числе передачу данных разведки, то «через два-три месяца все бы закончилось».

Ранее в США описали четыре сценария окончания конфликта на Украине.