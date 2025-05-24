В США описали четыре сценария окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться по одному из четырех сценариев. Такой вывод сделали аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase.

Наиболее вероятным эксперты считают так называемый «грузинский сценарий» с шансом в 50%. В этом случае военные действия будут заморожены, но мира как такового не наступит. Украина не получит надежных гарантий безопасности, международная поддержка начнет ослабевать, перспективы вступления в ЕС и НАТО сойдут на нет, а страна со временем может вновь оказаться под влиянием России.

Менее вероятным, но более благоприятным развитием событий может стать «израильский сценарий» — его вероятность аналитики оценивают в 20%. Он предполагает активную и устойчивую военную и экономическую поддержку Украины со стороны западных союзников. Хотя иностранных войск на ее территории не будет, страна сможет усилить свою армию и создать мощные механизмы обороны, способные сдерживать внешние угрозы.

«Южнокорейский сценарий», вероятность которого аналитики оценивают в 15%, считается лучшим. Украина в этом случае не станет членом НАТО и не вернет все территории, однако на оставшейся под ее контролем земле разместятся европейские силы безопасности. США окажут помощь и разведывательную поддержку, что даст стране шанс на устойчивое развитие и восстановление. При этом важную роль сыграет использование замороженных российских активов, которые, по мнению экспертов, смогут стать финансовым фундаментом для восстановления страны.

Самым неблагоприятным вариантом JPMorgan называет «белорусский сценарий» с такой же вероятностью в 15%. Если США прекратят поддержку Украины, а Евросоюз окажется не в силах заменить ее, Россия сможет установить полный контроль над страной, превратив ее в своего рода вассальное государство. По оценке аналитиков, такой исход будет означать фактическую победу Москвы, раскол западного мира и подрыв глобального порядка, сложившегося после Второй мировой войны.

Ранее эксперт заявил, что на Западе не хотят урегулирования кризиса на Украине.