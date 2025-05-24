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В США описали четыре сценария окончания конфликта на Украине

JPMorgan Chase: конфликт на Украине с вероятностью 50% завершится заморозкой
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Конфликт на Украине может завершиться по одному из четырех сценариев. Такой вывод сделали аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase.

Наиболее вероятным эксперты считают так называемый «грузинский сценарий» с шансом в 50%. В этом случае военные действия будут заморожены, но мира как такового не наступит. Украина не получит надежных гарантий безопасности, международная поддержка начнет ослабевать, перспективы вступления в ЕС и НАТО сойдут на нет, а страна со временем может вновь оказаться под влиянием России.

Менее вероятным, но более благоприятным развитием событий может стать «израильский сценарий» — его вероятность аналитики оценивают в 20%. Он предполагает активную и устойчивую военную и экономическую поддержку Украины со стороны западных союзников. Хотя иностранных войск на ее территории не будет, страна сможет усилить свою армию и создать мощные механизмы обороны, способные сдерживать внешние угрозы.

«Южнокорейский сценарий», вероятность которого аналитики оценивают в 15%, считается лучшим. Украина в этом случае не станет членом НАТО и не вернет все территории, однако на оставшейся под ее контролем земле разместятся европейские силы безопасности. США окажут помощь и разведывательную поддержку, что даст стране шанс на устойчивое развитие и восстановление. При этом важную роль сыграет использование замороженных российских активов, которые, по мнению экспертов, смогут стать финансовым фундаментом для восстановления страны.

Самым неблагоприятным вариантом JPMorgan называет «белорусский сценарий» с такой же вероятностью в 15%. Если США прекратят поддержку Украины, а Евросоюз окажется не в силах заменить ее, Россия сможет установить полный контроль над страной, превратив ее в своего рода вассальное государство. По оценке аналитиков, такой исход будет означать фактическую победу Москвы, раскол западного мира и подрыв глобального порядка, сложившегося после Второй мировой войны.

Ранее эксперт заявил, что на Западе не хотят урегулирования кризиса на Украине.

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