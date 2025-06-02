Захарова взялась за белорусский топор на встрече с коллегой в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Москве встретилась с коллегой из Белоруссии Русланом Варанковым, который принес на мероприятие топор белорусского производства. Фото дипломатов с инструментом опубликовал МИД республики в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что стороны обсудили совместные проекты и планы по продвижению объективной информации о союзном строительстве.
«Первая договоренность достигнута и принята к реализации — рубить правду матку сообща белорусским топором МТЗ (Минского тракторного завода. — прим. «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении.
В своем Telegram-канале Мария Захарова рассказала, что Варанков подарил ей топор.
«С таким инструментом будем теперь еще сильнее рубить правду-матку», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.
В конце апреля этого года депутат Государственной думы Николай Бурляев, выступая на Международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», заявил, что Российская Федерация и Белоруссия ведут борьбу против мирового сатанизма.
Ранее Россия ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.