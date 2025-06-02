Захарова с коллегой из Белоруссии договорилась «рубить топором» правду-матку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Москве встретилась с коллегой из Белоруссии Русланом Варанковым, который принес на мероприятие топор белорусского производства. Фото дипломатов с инструментом опубликовал МИД республики в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что стороны обсудили совместные проекты и планы по продвижению объективной информации о союзном строительстве.

«П‎ервая договоренность достигнута и принята к реализации — рубить правду матку сообща белорусским топором МТЗ (Минского тракторного завода. — прим. «‎Газета.Ru»)», — сказано в сообщении.

В своем Telegram-канале Мария Захарова рассказала, что Варанков подарил ей топор.

«‎С таким инструментом будем теперь еще сильнее рубить правду-матку», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

В конце апреля этого года депутат Государственной думы Николай Бурляев, выступая на Международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», заявил, что Российская Федерация и Белоруссия ведут борьбу против мирового сатанизма.

Ранее Россия ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.