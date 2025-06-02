На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Захарова взялась за белорусский топор на встрече с коллегой в Москве

Захарова с коллегой из Белоруссии договорилась «рубить топором» правду-матку
close
МИД Беларуси/VK

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Москве встретилась с коллегой из Белоруссии Русланом Варанковым, который принес на мероприятие топор белорусского производства. Фото дипломатов с инструментом опубликовал МИД республики в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что стороны обсудили совместные проекты и планы по продвижению объективной информации о союзном строительстве.

«П‎ервая договоренность достигнута и принята к реализации — рубить правду матку сообща белорусским топором МТЗ (Минского тракторного завода. — прим. «‎Газета.Ru»)», — сказано в сообщении.

В своем Telegram-канале Мария Захарова рассказала, что Варанков подарил ей топор.

«‎С таким инструментом будем теперь еще сильнее рубить правду-матку», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

В конце апреля этого года депутат Государственной думы Николай Бурляев, выступая на Международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», заявил, что Российская Федерация и Белоруссия ведут борьбу против мирового сатанизма.

Ранее Россия ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами